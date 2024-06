Roberto Martínez lançou o repto aos portugueses e Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu espaço para sugestões. Embora a votação para decidir o cognome de Portugal ainda esteja em aberto, o selecionador já escolheu o seu.



«Recebi muitas palavras e ideias. A nossa seleção mostra paixão no treino, a vestir a camisola e ao representar o país. Apaixonados é a palavra que melhor descreve o grupo», referiu, na conferência prévia ao jogo com a Chéquia que decorreu no estádio do Leipzig, palco da partida desta terça-feira (20h00).



Questionado pela imprensa internacional acerca da qualidade desta geração de jogadores lusos, o espanhol sublinhou que o importante é «ter um plano», cumpri-lo e jogar bem.



«Assim qeu saiu o sorteio, criámos uma estrutura e decidimos ter três amigáveis. Foi importante usar os jogadores. É a primeira vez que temos quatro dias para preparar um jogo. Ttivemos uma enorme receção por parte dos portugueses, foi incrível. Diria que está tudo a correr conforme o plano», referiu.



«Estamos focados em jogar e executar bem os conceitos. Ganhar será consequência disso. Temos experiência e três jogos pela frente. Ganhar o primeiro jogo não dá a qualificação assim como uma derrota não impede que cheguemos aos oitavos de final. Estamos focados nos aspetos que podem ajudar a Seleção a ganhar», concluiu.