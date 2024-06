Roberto Martínez não quis esclarecer se Portugal vai entrar em campo frente à Chéquia com dois ou três centrais, mas revelou que Diogo Costa vai estar na baliza.

«Ainda não. Só precisam de esperar 24 horas. O importante é que temos claro o que queremos fazer. Ainda não falei com os jogadores, temos mais um treino hoje. Posso dizer só que o Diogo Costa vai estar na baliza. Falei com os três guarda-redes, estão a trabalhar muito bem, mas os guarda-redes precisam de uma preparação diferente antes o jogo. É importante que o Diogo Costa saiba que está no onze inicial», disse o selecionador nacional, em Leipzig, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os checos, na ronda de abertura do Grupo F do Euro 2024.

Martínez destacou ainda que tem todo o plantel à disposição.

«O período de preparação foi muito bom, correu bem porque o objetivo é claro. Tínhamos objetivos táticos, objetivos de preparar conceitos que amanhã e nos outros jogos precisamos de demonstrar. Depois, individualmente. O período foi muito bom, do ponto de vista individual. Todos os 23 jogadores de campo estão aptos, todos tiveram minutos, todos têm valências diferentes. Aqueles jogadores sobre os quais tínhamos alguma dúvida física estão perfeitamente. Os três guarda-redes já mostraram que a equipa pode ganhar jogos com eles na baliza. O período de preparação foi muito bom», frisou.

[em atualização]