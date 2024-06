Roberto Martínez partiu para a Alemanha com a intenção de só voltar daqui um mês. Nesse sentido, o selecionador nacional levou bagagem não só para os três jogos da fase de grupos, mas para mais quatro, o que significaria que Portugal chegaria à final do Euro 2024.

«Precisamos de acreditar e de sonhar. Se não sonharmos, é difícil conseguir ter sucesso no futebol. Mas temos de ter responsabilidade de jogar bem. O jogo de amanhã [terça-feira] é o momento perfeito para mostrar que estamos preparados, que podemos jogar com as expetativas que há e depois dos três primeiros jogos, podemos avaliar se merecemos ficar para mais ou não. Tenho sete camisas, não trouxe três, mas isso depende do nível que mostrarmos nos três jogos», avisou Martínez, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de estreia com a Chéquia.

