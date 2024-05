Jurgen Klopp, nove anos depois, está de saída do Liverpool, mas tem recebido o devido reconhecimento.

Antes do jogo com o Wolverhampton, o autocarro do Liverpool foi recebido por uma multidão na chegada a Anfield e, já no estádio, viveu-se um momento arrepiante com o último «You’ll Never Walk Alone» que o alemão escutou enquanto treinador dos «reds».

Sentado no banco, Klopp não escondeu a emoção.

Ora veja: