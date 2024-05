Os funcionários do Liverpool reuniram-se numa das bancadas do Estádio de Anfield para tirar uma fotografia de despedida ao treinador Jürgen Klopp antes do último jogo da temporada, em casa, diante do Wolverhampton.

Uma pequena multidão de todo o staff que acompanhou o carismático treinador alemão ao longo das últimas nove temporadas, divido em dois setores das bancadas, com os seis troféus conquistados por Klopp, entre outros troféus individuais, distribuídos pelo meio: Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, Premier League, Taça de Inglaterra, Supertaça inglesa e Taça da Liga.

Ora veja:

Our last staff photograph with Jurgen and his winning silverware taken at Anfield this week. Proud and privileged to have been here throughout his whole tenure. #DankeJurgen 🙏 pic.twitter.com/EIZDHrBnYj