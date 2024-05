Um absurdo! O Real Madrid estava a golear o Villarreal, em pleno Estádio La Ceramica, por 4-1, quando Alexander Sorloth, que já tinha marcado o primeiro golo da equipa da casa, marcou mais três em dez minutos, completando um histórico poker frente ao gigante do futebol europeu. O avançado norueguês está, agora, destacado no topo da lista dos melhores marcadores da liga espanhola (pichichi), com 23 golos, mais dois do que Artem Dovbyk, o goleador do Girona que soma 21.

Os campeões, já depois da festa do título, faziam mais um passeio na liga espanhola, mesmo com Vinicius e Rodrygo no banco, continuando a tirar máximo proveito da extrema eficácia. Apesar do jogo estar equilibrado, os merengues já venciam por 2-0 à passagem da meia-hora, com o fenómeno Ardam Güler a abrir o marcador, aos 14, com o terceiro golo nos último três jogos. Depois foi a vez de Joselu também marcar, aos 30, a passe de Lucas Vázquez.

O campeão espanhol parecia embalado para mais uma goleada, quando Ceballos tropeçou e Sortloth reduziu a diferença, aos 39 minutos, com uma boa cabeçada. Um golo que levou a equipa de Ancelotti a carregar novamente no acelerador e a marcar mais dois golos antes do intervalo. Lucas Vázquez, aos 40, estreou-se a marcar esta época pelo Real Madrid e, já em tempo de compensação, o lateral ainda fez uma assistência para Güler voltar a marcar. Quatro golo do jovem turco nos últimos três jogos.

Ao fim de 45 minutos, o Real Madrid, a vencer por 4-1, parecia que tinha a vitória no bolso.

Puro engano.

Sortloth entrou endiabrado para o segundo tempo e, nos primeiros dez minutos, marcou mais três golos, completando um sensacional póquer, anulando a confortável vantagem dos merengues e empatando o jogo com golos aos 48, 52 e 56. No quarto golo, atenção ao pormenor de Gonçalo Guedes de calcanhar.

Sortloth, que está avaliado em 10 milhões de euros, partiu para este jogo com 19 golos, menos um do que Dovbyk que também marcou nesta ronda, mas termina om jogo no topo da lista dos melhores marcadores da liga espanhola, agora com 23 golos, mais dois do que o ucraniano do Girona.

Sorloth repete, assim, o feito de Taty Castellanos que, em 2023, ao serviço do Girona, também marcou quatro golos ao Real Madrid. Aliás, há mais nove jogadores que já marcaram quatro ou mais golos aos merengues, em todas as competições.

