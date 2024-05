O topo da classificação da liga espanhola ficou definido este domingo, na 37.ª e penúltima jornada: além do já campeão Real Madrid, o Barcelona garantiu o segundo lugar, enquanto o Girona fechou o pódio e o Atlético de Madrid vai terminar em quarto.

Os catalães venceram na receção ao Rayo Vallecano, o Girona deslocou-se a Valência e arrancou um triunfo por 3-1, enquanto o At. Madrid foi surpreendido em casa pelo Osasuna (4-1).

Em Montjuic, o Barça adiantou-se logo aos três minutos de jogo. Lamine Yamal cortou da direita para o meio, cruzou com precisão para a área e Robert Lewandowski, depois de uma receção perfeita, rematou para golo.

Os «blaugrana» geriram a vantagem até ao intervalo, mas o conjunto de Madrid entrou forte no segundo tempo e até ameaçou a igualdade. Contudo, Xavi colocou João Félix e Pedri em campo, aos 62 minutos, e os dois criativos mudaram o figurino do jogo.

Dez minutos depois de ter entrado, Félix teve uma jogada de génio, ao passar por dois adversários na área, antes de rematar para defesa de Dimitrievski. Porém, a bola sobrou para Pedri e o internacional espanhol, na recarga, deu confronto aos catalães.

Pedri bisou apenas três minutos depois, ao concluir uma jogada que começou num passe longo de Ronald Araújo.

À mesma hora, o Girona, a surpresa da época em Espanha, venceu em casa do Valência por 3-1.

Savinho abriu o marcador aos 32 minutos, Dovbyk aumentou a vantagem aos 58 e um autogolo de Gasiorowski, aos 67, praticamente definiu o desfecho da partida.

Na reta final, já com Thierry Correia e André Almeida em campo, os anfitriões reduziram, de penálti, por Pepelu (84m).

A maior surpresa do dia foi a derrota do At. Madrid no Metropolitano. Os «colchoneros» foram derrotados por 4-1 pelo Osasuna e ficaram sem hipóteses de chegar ao terceiro lugar, embora a Champions já não estivesse em risco.

Raul Garcia adiantou os visitantes aos 26 minutos e Aimar Oroz dilatou a vantagem aos 52. Contudo, os madrilenos reduziram três minutos depois, por Álvaro Morata, com assistência do ex-Gil Vicente Samuel Lino.

A equipa de Diego Simeone ainda viria a encaixar mais dois golos. Garcia bisou aos 64 minutos e Lucas Torro fixou o resultado final aos 88.

À partida para a última jornada, o Real Madrid, já campeão, soma 94 pontos, enquanto o Barcelona é segundo, com 82. O Girona tem 78, mais cinco do que o At. Madrid.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).