Tarde de domingo com jogos importantes, muitos golos e emoção na última jornada Premier League 2023/24!

Em casa do Brighton, o Manchester United garantiu três pontos, com destaque especial para o golo de Diogo Dalot.

Com o lateral e Bruno Fernandes a titular, os comandos de Ten Hag dificilmente conseguiam garantir um lugar na Europa, mas foram a campo com a vontade de garantir três pontos.

Diogo Dalot vestiu o fato de avançado e, aos 73 minutos, apareceu na frente e colocou a bola no fundo das redes. Rasmus Hojlund fez o 2-0 final aos 88 minutos.

Com esta vitória, os red devils acabam o campeonato em oitavo lugar, com 60 pontos. O Brighton, que na temporada passada ficou em sexto e foi à Liga Europa, nesta fica em 11.º, com 48.

De referir que o Manchester United registou a pior classificação de sempre, desde o início da Premier League, sendo mesmo preciso recuar até à época de 1989/90 para se encontrar um registo ainda pior, numa altura em que ficaram em 13.º.

Em Londres, o Chelsea terminou a época melhor do que começou, venceu o Bournemouth e garantiu a quinta vitória consecutiva.

Caicedo abriu o marcador com um golaço digno de Puskás, depois de encontrar Neto adiantado no terreno, decidiu aproveitar e marcar do meio campo.

Sterling, assistido por Cole Palmer, fez o 2-0. Badiashile fez um autogolo aos 49 minutos.

Depois de um ano de ausência, o Chelsea volta a marcar presença na Europa, fechando a época no sexto lugar, com 63 pontos, em zona de acesso à Liga Conferência.

Já o Tottenham, foi vencer a casa de um Sheffield já despromovido, equipa que terminou o campeonato com sete derrotas consecutivas e sem vencer desde fevereiro (vitória sobre o Luton por 3-1).

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PREMIER LEAGUE

Destaque para Pedro Porro, ex-Sporting, que marcou um golaço de levantar o estádio. Kulusevski bisou e selou o resultado, aos 14 e 65 minutos.

Não é um meteorito, é um golaço do Porro ☄️#PremierELEVEN pic.twitter.com/EtIckNi0jH — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 19, 2024

O Crystal Palace atropelou o Aston Villa, por 5-0, com Mateta a fazer um hat trick (9m, 39m e 63m) e Eze a bisar (54m e 69m).

Por fim, o Newcastle venceu no terreno do Brentford, por 4-2, terminando a temporada em sétimo lugar, com 60 pontos. Os bees ficaram em 16.º, com 39.