O Nottingham Forest, orientado desde o final de dezembro pelo português Nuno Espírito Santo, confirmou, este domingo, a permanência na Premier League, onde vai estar pela terceira época seguida.

A equipa do treinador português venceu o Burnley, por 2-1, em Turf Moor, mas mesmo se perdesse ainda iria beneficiar da derrota do Luton com o Fulham (4-2). As duas equipas partiram para este jogo separadas por três pontos, com vantagem para o Forest, que só precisava de um empate para manter-se na elite do futebol inglês – apesar de estarem empatadas no confronto direto, a equipa de NES tinha vantagem no saldo de golos (+12).

No reduto do já despromovido Burnley, o Nottingham entrou com tudo e, ainda antes do primeiro quarto de hora, colocou-se a vencer por 2-0, graças a um bis de Chris Wood (2m e 14m).

A equipa da casa conseguiu reduzir aos 72 minutos, por Josh Cullen.

O avançado português Rodrigo Ribeiro, emprestado pelo Sporting, foi lançado por Nuno Espírito Santo na reta final do encontro.

O Nottingham Forest fecha a edição 2023/24 da liga inglesa no 17.º lugar, com 32 pontos, mais seis do que o Luton.

A jogar em casa, os «hatters» foram derrotados por Marco Silva e companhia.

Num final de primeira parte de loucos, Adama Traoré abriu o marcador aos 43 minutos, mas Carlton Morris empatou, de penálti, no primeiro minuto de descontos. Contudo, os «cottagers» voltaram a saltar para a liderança do marcador, no terceiro minuto de compensação, pelo ex-Benfica Raúl Jiménez.

O avançado mexicano bisou no segundo tempo (49m), ainda antes de Doughty (55m) dar esperanças aos anfitriões, que começaram a esfumar-se aos 68 minutos, quando Harry Wilson apontou o 4-2.

O Fulham, refira-se, fecha o campeonato no 13.º posto.

A classificação final da liga inglesa