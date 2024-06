Ora aí está uma coisa que não se vê todos os dias, certamente do ponto de vista de um guarda-redes comum. Portugal goleou os Emirados Árabes Unidos por 65-0 (não leu mal!) e carimbou assim a passagem à próxima fase do Campeonato Mundial Universitário de futsal.

Um resultado deste género só podia ser sinónimo de recordes, a começar pela maior vitória portuguesa na história da modalidade. Além disso, a seleção nacional estabeleceu também o maior resultado de sempre na competição e a segunda goleada mais expressiva no «Guinness World Records».

Quanto aos destaques do encontro, além do coletivo (evidentemente), Rodrigo Lemos e Samuel Marques foram os melhores marcadores, com nove golos cada e estiveram em destaque, nos comandados de Bebé.

«Um resultado como este não tem história, fomos dominantes do princípio ao fim. Acho que os pontos positivos a realçar são que os jogadores foram todos sérios, respeitaram o adversário e por isso é que o resultado foi o que foi», afirmou o treinador, em declarações após o jogo.