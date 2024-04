Van Dijk abordou a hipótese de Arne Slot substituir Jurgen Klopp no comando técnico do Liverpool no final da temporada. Em declarações após a derrota com o rival Everton por 2-0, o defesa dos «reds» afirmou que o estilo de jogo do treinador do Feyenoord encaixa na filosofia da equipa inglesa.

«Acho que é difícil de responder, é claro, mas acho que Arne Slot é talvez um dos melhores treinadores neerlandeses neste momento. Acho que pela maneira de jogar e pela filosofia que ele tem, ele poderia ser treinador do Liverpool. Só acho que pelo que li e ouvi é que ainda está longe de estar fechado. Veremos», disse Van Dijk.

De recordar que Jurgen Klopp já anunciou que vai deixar Anfield no final da temporada. Muitos nomes têm sido apontados como possíveis substitutos do técnico alemão, um deles o de Ruben Amorim, mas ao que tudo indica Arne Slot, treinador do Feyenoord, é o favorito para assumir o comando técnico dos «reds» na próxima época.