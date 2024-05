Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash da SportTV, após o triunfo na visita ao Desp. Chaves (0-3):

«O principal objetivo de cada jogador deve ser representar da melhor forma o clube. Estamos a falar de ter uma grande ambição e empenho. Mas, acho que entrámos no jogo sem brilho. Quando assim é, dificilmente a estratégia funcionará. Quando não associamos o que fazemos à paixão, ao prazer, fica difícil de entender.»

«As incidências do jogo foram ao nosso encontro, mas devemos entrar no jogo de outra forma. Os jogadores quiseram ganhar, mas devemos acrescentar alegria, o que torna a tarefa mais fácil e conseguimos desbloquear o jogo.»

«Tenho uma grande paixão por ganhar e somos abençoados por fazer o que muitos não podem. Devemos aproveitar esta oportunidade, de representar um clube como o FC Porto.»

«Temos alguns jogadores lesionados, outros castigados, e decidimos ter o Gonçalo Sousa no banco. Fico muito contente pela estreia dele e espero que seja o primeiro de muitos jogos. Tem muito talento. Fico contente por mais um jogo consistente do Martim Fernandes. A ficha de jogo contou com 11 jogadores que passaram pela formação.»

[Ultrapassado em jogos por Francisco Conceição (90) e igualado em golo (11)] «O António Oliveira foi o grande culpado, porque me colocava a lateral. Se me fizesse jogar na frente teria mais golos. Mas, tudo isto enche-me de orgulho. E tenho muito orgulho em todos os miúdos que são aposta e uma mais-valia pelo clube.»

[Taremi confirmado no Inter Milão] «Profissional fantástico e isso é que é importante. Seria uma estupidez não o utilizar. O futebol é assim. O Taremi tem sido um profissional fantástico, são todos meus filhos. É um jogador como os outros.»