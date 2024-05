O treinador-adjunto do Desp. Chaves, Luís Morgado, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota na receção ao FC Porto (3-0), em jogo da 32.ª jornada da Liga:

«Jogar com um grande é sempre difícil, mas nos primeiros 25 minutos não se viu grande diferença, nem parecia que o Desp. Chaves está a lutar para não descer. Depois num lance em que a nosso ver devia ser falta a nosso favor, deu o golo do FC Porto. Depois temos de ser equilibrados e acalmar. Houve a expulsão. Ficámos quase fora do jogo. Reajustámos no final da segunda parte, a equipa ficou mais estável. O que fica é aquela sensação do que podíamos fazer 11 para 11, estávamos a fazer um bom jogo. É o que nos tem acontecido, pequenos detalhes. Temos de ser mais exigentes connosco próprios.

[Sobre a expulsão do Pius] Com cartão amarelo, temos de ser mais equilibrados. Ficámos fora do jogo com essa situação.

Nunca faltou dedicação, não há nada a apontar. O que acontece é depois no jogo, nos detalhes. São pormenores. Vamos apelar a isso, sermos homens e profissionais, continuarmos a ser isso nos dois jogos que faltam.

É focar no que podemos controlar. Mais nada.»