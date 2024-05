Após o empate no Clássico com o Sporting, o FC Porto voltou aos triunfos frente ao Desp. Chaves (3-0), em Trás-Os-Montes.



Francisco Conceição abriu o marcador aos 27 minutos na cobrança de um livre direto. Pouco depois, Júnior Pius foi expulso e deixou os flavienses reduzidos a dez elementos. Os dragões aproveitaram a superioridade numérica e chegaram ao 2-0 por Evanilson.



Na segunda parte, Taremi fixou o resultado final, de penálti.



Com esta vitória, o FC Porto chegou aos 66 pontos e distanciou-se à condição do Sp. Braga na luta pelo terceiro lugar. Por sua vez, o Desp. Chaves segue na penúltima posição e em risco de descer de divisão.