O Benfica encerrou a temporada 2023/24 com um empate (1-1) em Vila do Conde, na última jornada da Liga, que motivou mais protestos dos adeptos encarnados.

À semelhança do que aconteceu em jogos anteriores, os adeptos do Benfica que estavam colocados na zona visitante do Estádio dos Arcos estiveram durante meia-hora em silêncio e só a partir daí é que começaram a apoiar a equipa.

Já na segunda parte, alguns entoaram cânticos contra Roger Schmidt e, no final da partida, a maioria dos jogadores nem sequer foi agradecer ao público colocado nessa zona. Apenas alguns, como António Silva, Aursnes, João Neves e Gustavo Varela é que ficaram para trás e agradeceram, com palmas, já perto do túnel.

João Mário, que falou na flash interview, nem sequer se dirigiu aos adeptos e saiu debaixo de um coro de assobios.

O autocarro dos encarnados também deixou o estádio sob contestação. Os adeptos encarnados assobiaram a equipa e entoaram cânticos contra o treinador que, na sala de imprensa, onde respondeu a apenas duas questões, garantiu que o Benfica vai melhorar na pré-época.