A FIGURA: Orkun Kökcü

É um jogador diferenciado e o Benfica tem tudo a ganhar se mantiver o internacional turco em 2024/25. Agora na posição habitualmente ocupada por Rafa Silva, Kökcü voltou a fazer uma boa exibição. Deu ajuda no momento defensivo, muitas sendo até o primeiro homem da pressão, mas foi no capítulo ofensivo que se destacou. Ao nível da definição, é de facto uma mais-valia. Isso mesmo ficou provado no excelente remate que deu golo aos 32 minutos, mas também numa série de passes para os colegas ao longo de todo o jogo que podiam ter tido outro desfecho.

O MOMENTO: a despedida do Rei, 17 minutos

Titular esta noite, Ukra, que usa a camisola 17, saiu simbolicamente ao minuto 17, após 17 anos de carreira. As duas equipas fizeram guarda de honra ao internacional português, num momento que abrilhantou o jogo nos Arcos. Ukra usou a braçadeira de capitão e foi substituído por Joca, debaixo de um enorme aplauso.

OUTROS DESTAQUES

Rollheiser

O argentino voltou a merecer a confiança de Schmidt e deu boas indicações. Apesar de jogar na direita, andou muito por zonas interiores e revelou muito critério no passe, algo que este tipo de jogadores criativos nem sempre tem.

João Neves

Mais um jogo à semelhança daquilo que tem feito. O jovem internacional português é o motor do meio-campo encarnado e voltou a comandar as operações. Podia até ter marcado, mas Miszta negou-lhe o golo aos 75 minutos.

Miszta

Na primeira titularidade pela equipa A dos vilacondenses, o guarda-redes polaco foi o grande responsável pelo Rio Ave chegar até ao final com hipóteses de levar pontos desta partida. Notabilizou-se na primeira parte com três defesas e, na segunda, com várias outras.