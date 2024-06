Vítor Bruno foi apresentado, mas falta ainda a escolha de uma equipa técnica para o FC Porto.

Questionado pelo Maisfutebol sobre os nomes que poderão compor o seu staff, Vítor Bruno abriu o jogo para falar de dois nomes.

«Não tenho a equipa técnica totalmente definida. Temos dois nomes já fechados: Nuno Piloto e o Carlos Pintado. Mas esses são dossiers que temos atalhado e que vamos ter fechar nas próximas horas», respondeu o novo treinador portista.

Nuno Piloto, de 42 anos, foi jogador de Vítor Bruno e Sérgio Conceição no Olhanense e na Académica e depois de pendurar as chuteiras foi adjunto no União de Penacova, na B SAD e técnico dos sub-17 da Académica. Já Carlos Pintado é analista do FC Porto há quase uma década, desde a época 2015/16.