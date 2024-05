Entre ameaças, e já depois de um golo anulado a João Mendes, Evanilson duplicou a vantagem do FC Porto em Chaves. Para lá do minuto 45, o avançado brasileiro combinou com Pepê e Taremi, e assinou o 13.º golo na Liga.

Jogada de belo recorte deste trio, que se prepara para a despedida, face à partida do iraniano para Milão.

O FC Porto lidera por 0-2 ao intervalo.

Siga esta partida, ao minuto, no Maisfutebol.