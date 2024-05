O mercado de transferências e as quantias avultadas gastas em jogadores que não se tornaram referências da equipa do Benfica levaram questões sobre o scouting do clube – o chefe do departamento acabou por deixar a Luz para rumar ao Nottingham Forest.



Por que razão os encarnados não viram um jogador como Viktor Gyökeres que acabou por ter um impacto tremendo no título de campeão nacional conquistado pelo Sporting?



«Falo do Benfica. Temos centenas de jogadores sinalizados no departamento de scouting. Nunca atacámos Gyökeres porque tínhamos o Gonçalo Ramos e na altura não precisávamos. Acontece em todos os clubes», disse Rui Costa, em conversa com os jornalistas esta quinta-feira.



Perante a contestação dos adeptos a Roger Schmidt nos últimos meses da temporada e face à presença de José Mourinho em alguns jogos na Luz, o «Special One» foi apontado como possível sucessor do germânico.



O presidente dos encarnados defendeu a ideia passa por manter Schmidt e que nunca conversou com Mourinho.

«Nunca falei com Mourinho, ele admitiu isso. Foi ver jogos ao Benfica e começou a falar-se que podia ser treinador do Benfica. Nunca houve abordagem. A última vez que estive com ele foi no velório de Artur Jorge e não falámos desse assunto. O José Mourinho merece todo o respeito do mundo. Eu confirmo que nunca falei com ele. Tive planos B, C, D e E. Não vou dizer qual é a letra dele, mas Mourinho é sempre um treinador de elite. Nunca foi questão. Sempre foi a minha convicção manter Schmidt», respondeu acerca do assunto.

Tudo o que Rui Costa disse aos jornalistas