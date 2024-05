O Benfica decidiu avançar para a contratação de Álvaro Carreras em definitivo, tendo já informado o Manchester United de que vão acionar a opção de compra, confirmou o Maisfutebol.

O lateral-esquerdo espanhol chegou aos encarnados no mercado de janeiro por empréstimo dos Red Devils e com uma opção de compra fixada em 6 milhões de euros. Essa opção, tal como escreveu o nosso jornal na altura, tornava-se vinculativa caso o jogador de 21 anos fosse titular em 50 por cento dos jogos, o que não aconteceu e, por isso, ficaria nas mãos da direção de Rui Costa avançar, até ao final de maio, para a compra do passe do internacional jovem por Espanha.

Depois de alguma intermitência até à primeira quinzena de abril, Carreras afirmou-se no onze da equipa de Roger Schmidt no último mês da época, tendo sido titular em cinco das últimas seis jornadas da Liga.

Em meia época, Álvaro Carreras participou em 16 jogos pelo Benfica, seis dos quais como titular. Assinou ainda um golo, diante do Farense no Algarve.