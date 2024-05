O Bayern Munique criticou duramente a atuação da equipa de arbitragem no Santiago Bernabéu e Thomas Müller até recordou que os bávaros já tinham sido prejudicados no estádio do Real Madrid noutras ocasiões.

O internacional alemão deu o exemplo da eliminatória da Champions de 2017, quando Cristiano Ronaldo marcou um hat trick, embora dois dos golos não tivessem sido anulados por fora de jogo, até porque nessa altura ainda não existia VAR no futebol.

«Ele não foi ver o vídeo. Ele não aproveitou a oportunidade de ver. É muito estranho, numa situação destas, apitar tão rapidamente. Acontece muitas vezes aqui em Madrid. Vivi isto há alguns anos, com dois golos do Cristiano Ronaldo», disse Müller, à RMC Sport.

Refira-se que o Real Madrid venceu o Bayern esta quarta-feira, por 2-1, confirmando a presença na final da Liga dos Campeões, em Wembley.