Matthijs de Ligt reconheceu que o Bayern Munique deixou escapar o passaporte para a final da Liga dos Campeões no Bernabéu.

«Não foram emoções muito boas, estivemos muito perto. Passámos da vitória à derrota em dez minutos, é uma noite muito má. Estivemos muito perto, eles pressionaram, pressionaram... e o Real Madrid é o melhor nisto. Quando pensas que estão mortos, eles renascem do nada, por isso venceram a Liga dos Campeões 14 vezes», disse o internacional neerlandês aos microfones da Movistar.

O central do Bayern criticou ainda o árbitro pela intervenção num dos últimos lances do jogo. De Ligt até introduziu a bola dentro da baliza, mas a bandeirola já estava levantada.

«Acho que todos conhecemos as regras, se o fora de jogo não for claro é preciso deixar jogar. Foi uma vergonha. É incrível, mas é fácil falar do árbitro. No final de contas, eles mereceram», afirmou.

Noutra flash interview, De Ligt revelou que o árbitro assistente pediu desculpa, contudo, considerou que foi «um grande erro».

«O árbitro assistente pediu desculpa, disse que cometeu um erro, mas isso não me interessa. Não gosto de culpar os árbitros, porque o Real Madrid mereceu vencer, mas se é a regra, é a regra», sublinhou.