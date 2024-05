O Paris Saint-Germain fechou a liga francesa, este domingo, com uma vitória no campo do Metz (2-0) que condenou o adversário direto a jogar no segundo escalão na próxima época, numa decisão imprópria para cardíacos, golo a golo, numa disputa direta com o Lorient que, cumpriu a sua parte, e goleou o Clermont Foot por 5-0.

O Metz até partiu para este jogo com uma vantagem confortável na diferença de golos em relação ao Lorient (sete golos), mas viu essa diferença esfumar-se, de forma dramática, em dois campos. A jogar diante dos seus adeptos, a equipa da casa consentiu dois golos cedo diante de um PSG que entrou em campo com três portugueses – Danilo Pereira, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos – mas sem muitas das duas principais referências.

Carlos Soler abriu o marcador, aos 7 minutos, na marcação de um livre em que tentou cruzar para a área, mas a bola acabou por ir direta para a baliza do Metz. Mais cinco minutos e a equipa do Parque dos Príncipes voltou a marcar, desta vez pelo sul-coreano Lee Kang-In, num golo que começou por ser anulado pelo árbitro, por alegado fora de jogo, mas que acabou por ser validado, depois da intervenção do VAR.

A vida começava a andar para trás para o Metz que, ainda assim, a perder por 2-0, mantinha uma vantagem sobre o Lorient que, nesta altura, ainda estava em branco diante do Clermont Foot. O Metz até conseguiu estancar os golos no seu campo, mas depois foi o Lorient que começou a marcar.

Quando o Lorient marcou o primeiro golo, por Abergel, aos 38 minutos, as duas equipas ficaram empatadas na classificação, com os mesmos 29 pontos, além de também estarem empatadas no confronto direto. A partir daqui seria mesmo golo a golo. A pressão aumentou com o segundo golo do Lorient antes do intervalo, numa grande penalidade convertida por Bamba, mas o Metz foi ainda para o intervalo com três golos de vantagem.

Como já dissemos, o Metz conseguiu travar o ímpeto do PSG, mas nada podia fazer em relação ao Lorient que, já na segunda parte, voltou a marcar por Bouanani (54m) e Dieng (63m). Já sobre o minuto 90, nos dois campos, a diferença era apenas de um golo, mas o Lorient marcou mais um nos descontos, outra vez por Dieng e o Metz caiu para o indesejado penúltimo lugar.

Com o quinto golo do Lorient, as duas equipas ficaram exatamente com a mesma diferença entre os golos marcados e sofridos (-23), mas o Lorient ficou com a posição de play-off graças ao maior número de golos marcados (43 contra 35) e é o Metz que acompanha o Clermont Foot para a segunda divisão.

O Paris Saint-Germain, que já tinha garantido o título há várias semanas, fecha o campeonato com um total de 76 pontos, mais 9 do que o segundo classificado, o Monaco, e vai agora preparar-se para a final da Taça de França, frente ao Lyon, marcada para 25 de maio.

Confira a classificação final da liga francesa