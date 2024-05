Sérgio Conceição fugiu às questões relacionadas com o alegado interesse do Marselha, mas o clube francês vai mesmo trocar de treinador na próxima época. Esta sexta-feira, Jean-Louis Gasset anunciou o final da carreira e a partida contra o Le Havre, no domingo, será a última como treinador.

«Será o último jogo da minha carreira. Depois, continuar no futebol, para as pessoas usarem a minha experiência, os meus contactos ou as minhas ideias, é uma possibilidade. Não sei jardinar, por isso não teria nada para fazer. Mas como treinador, acabou. Queria terminar em grande estilo, é uma honra para mim ter treinado o Marselha. Fiz quatro/cinco jogos no Vélodrome onde tive arrepios. Quero vencer esta última partida para poder sair em paz», afirmou, em conferência de imprensa.

O treinador de 70 anos, que estava desde fevereiro no Marselha, trabalhou durante vários anos como adjunto de Laurent Blanc e também foi auxiliar na seleção francesa. Como treinador principal, comandou, entre outros, Montpellier, Caen, Bordéus, Saint-Etiènne e a seleção da Costa do Marfim.