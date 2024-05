O Feyenoord oficializou a saída de Arne Slot, que confirmou, agora da forma mais taxativa possível, que vai treinar o Liverpool.

«Posso confirmar que vou treinar lá no próximo ano», disse o técnico de 45 anos em conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira, dois dias antes do último jogo à frente da equipa de Roterdão.

Arne Slot deixa o Feyenoord ao fim de três temporadas, durante as quais conquistou um campeonato dos Países Baixos e a Taça. Nesta temporada, o Feyenoord vai terminar a Eredivisie no segundo lugar, podendo superar o registo pontual da época do título, mas ficando atrás do já campeão PSV.