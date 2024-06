Em contagem decrescente para a estreia da Bélgica no Euro 2024, Yannick Carrasco foi o porta-voz dos «Diabos» nesta sexta-feira. Em conferência de imprensa, o avançado, outrora do Atlético Madrid, foi questionado sobre as rotinas na Arábia Saudita, onde representa o Al Shabab, de Vítor Pereira.

«Alguns vivem em casas, outros numa urbanização. Escolhi viver numa urbanização e há muitos jogadores, como, por exemplo, do Al Nassr. Estamos todos nessa urbanização e está tudo muito bem, é como viver com uma grande família», explicou.

Há menos de um ano no Médio Oriente, Carrasco prepara-se para, aos 30 anos, marcar presença no terceiro Europeu, depois de 2021 e 2016. Além disso, disputou o Mundial de 2018 e de 2022.

Ainda a propósito da vida na Arábia, e uma vez que é vizinho de jogadores do Al Nassr, o avançado belga esclareceu que Cristiano Ronaldo não mora por perto.

«Ele tem um bairro só para ele», atirou, entre risos.

A seleção belga partilha o Grupo E com Eslováquia, Ucrânia e Roménia. A estreia está agendada para a tarde de segunda-feira (17h), diante da seleção eslovaca.