André Villas-Boas dirigiu uma carta de agradecimento aos sócios e adeptos que colaboraram na campanha que o levou à presidência do FC Porto nas eleições realizadas a 27 de abril,

Uma carta que foi enviada acompanhada por uma peça que simboliza a união dos adeptos em prol do clube do Dragão.

«Iniciei este caminho rodeado de um grupo muito restrito de pessoas, um grupo que foi crescendo, unido por um amor visceral ao FC Porto, e onde conheci pessoas fantásticas, cujo único propósito era e é dar o melhor pelo clube da sua vida», começa por enunciar o atual presidente do FC Porto.

A carta de André Villas-Boas na íntegra:

«Iniciei este caminho rodeado de um grupo muito restrito de pessoas, um grupo que foi crescendo, unido por um amor visceral ao FC Porto, e onde conheci pessoas fantásticas, cujo único propósito era e é dar o melhor pelo Clube da sua vida. Aprendi muito, foram momentos de partilha e de trabalho conjunto irrepetíveis.

Nunca, durante a campanha, perante tanto empenho, com contribuições essenciais, e um entusiasmo contagiante me senti menos convicto de que estávamos todos no caminho certo. E, hoje, já com a responsabilidade de ser o Presidente do nosso Clube, sempre que recordo esses momentos encontro uma renovada inspiração para nunca vacilar na procura do que for melhor para o FC Porto e para os seus sócios e adeptos.



Faz parte desse grupo por quem tenho uma gratidão profunda, que nunca esquecerei. Não poderia deixar de assinalar este período tão importante e, de forma simbólica, quero marcar este momento com uma pequena lembrança, uma peça que relembrará o que nos uniu e que nunca nos separará, o FC Porto».