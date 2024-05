Robin van Persie é o novo treinador do Heerenveen, anunciou esta sexta-feira o emblema neerlandês, em comunicado.

Depois de quatro épocas no Feyenoord – primeiro como adjunto e depois como técnico dos sub-19 –, o antigo avançado assume agora pela primeira vez um cargo numa equipa principal, mais concretamente no atual décimo classificado da Eredivisie.

Van Persie, refira-se, rubricou um contrato válido com o Heerenveen para as próximas duas temporadas.

«O Heerenveen é um clube muito bom da Eredivise, com uma grande tradição e adeptos leais. É um desafio fantástico contribuir, como treinador principal, para as ambições desportivas e o desenvolvimento do clube», afirmou van Persie, citado na nota.