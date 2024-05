A conquista da Taça de Portugal, neste domingo, no Jamor, voltou a soltar a «fera festiva» que há em Kika Nazareth. A autora do terceiro golo do Benfica puxou a si as atenções, como havia feito há uma semana.

«O meu pai vai assar um porco, apareçam. Tudo ao Jamor», apelou, durante os festejos do tetracampeonato.

Ora, este domingo, antes de subir à tribuna do Estádio Nacional, a internacional portuguesa distribuiu pastéis de nata pelas colegas.

Depois de levantada a Taça, Kika testou o humor de duas agentes. Convidada a descer um muro, a internacional portuguesa pediu os óculos de sol. Kika Nazareth é líder, irreverente e imprevisível, dentro e fora do campo.

Esta não é a primeira vez que Kika Nazareth brilha durante os festejos. No princípio de maio, aquando da conquista da Taça da Liga, a média celebrou com um segurança.

Na tarde deste domingo, o Benfica conquistou, pela segunda vez, a Taça de Portugal. Diante do Racing Power (4-1), as comandadas de Filipa Patão confirmaram o pleno de títulos.