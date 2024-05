Jürgen Klopp vai definitivamente deixar saudades em Liverpool e este domingo, já depois de muitos abraços de despedida, deixou mais um momento marcante, no momento de também despedir-se dos jornalistas que o acompanharam, semana a semana, ao longo dos últimos nove anos.

Já no final da última conferência de imprensa, que se seguiu ao triunfo sobre o Wolverhampton (2-0), o treinador alemão pediu aos jornalistas que aguardassem só um instante. Depois sacou do telemóvel e, perante uma gargalhada geral, tirou uma fotografia aos jornalistas. «Só para me lembrar de vocês quando me for embora. Pelo menos não tem som», atirou.

Veja aqui o momento em que Klopp tira a fotografia:

Mais tarde, Klopp publicou a referida fotografia numa story no Instagram com o seguinte comentário: «Vou ter saudades desta visão».

A foto tirada por Klopp: