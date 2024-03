Boas notícias para o futebol português! O Benfica ou até o FC Porto podem garantir o acesso direto à Liga dos Campeões, mesmo não vencendo o campeonato.

Mesmo que não vençam a Liga Europa ou a Liga Portuguesa (ambos os títulos dão acesso direto), Benfica ou FC Porto podem ainda garantir acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época. Mas como? Explicamos de seguida.

Num caso hipotético em que os encarnados fiquem em segundo lugar do campeonato e o vencedor da Liga Europa for o Liverpool, o Leverkusen ou o Milan, o Benfica garante o acesso à Liga dos Campeões 2024/25.

Tendo em conta que provavelmente Milan, Leverkusen e Liverpool dificilmente irão perder os lugares de acesso direto via campeonato, a vaga sobrará para o clube com melhor ranking na UEFA. O Benfica encontra-se numa posição favorável sendo dos clubes com melhor coeficiente (20.º lugar), tal como o FC Porto (19.º).

«De acordo com o formato das competições de clubes 2024/27, se o vencedor da Europa League se apurar para a fase da liga da Champions League através do seu campeonato nacional, então o clube com o melhor coeficiente individual entre todas as equipas na qualificação da Champions League (caminho dos campeões e caminho das ligas) entra directamente para a fase da liga», pode ler-se no site oficial da UEFA.

Para este cenário se concretizar é necessário desde logo que o Marselha, que está longe do acesso direto através da liga francesa, fique sem hipóteses de vencer a Liga Europa, que valeria essa vaga pode sobrar para a equipa com melhor coeficiente. Para tal, o Benfica tem um contributo decisivo a dar, caso ultrapasse os franceses nos quartos de final, e se se confirmar a lei do mais forte nas restantes eliminatórias.