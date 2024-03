O triunfo do Benfica, que valeu a qualificação para os «quartos» da Liga Europa, permitiu a Portugal encurtar diferenças para os Países Baixos (6.º) no ranking da UEFA. Tal como há uma semana, os embaixadores nacionais nas provas europeias poderiam ter capitalizado de outra forma as eliminações de Ajax, na Liga Conferência, e de PSV, na Liga dos Campeões.

Na noite desta quinta-feira, o Ajax foi goleado pelo Aston Villa (4-0), um dia depois de o PSV ter sido derrotado por 2-0 na visita ao Dortmund.

Ainda assim, o Sporting foi eliminado da Liga Europa, pela Atalanta, e o FC Porto saiu da Liga dos Campeões, às mãos do Arsenal.

Em nova aproximação curta, e com cada vitória a valer dois pontos, divididos pelos seis clubes nacionais que participaram nas provas da UEFA, o triunfo do Benfica valeu 0.33 pontos para o ranking. Em simultâneo, a qualificação acresceu um ponto bónus, que se traduziu na soma de 0.17 ao ranking nacional.

Por isso, importa salientar – até lamentar – no melhor cenário, o futebol nacional poderia, a esta hora, assinalar a soma de um ponto e meio ao ranking (nove pontos [6+3], a dividir pelas seis vagas).

Esta época, os embaixadores nacionais – Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Braga, Vitória de Guimarães e Arouca – acumularam 10.666 pontos, superando os registos de 19/20 (10.300) e 20/21 (9.600). Em simultâneo – e essas são as verdadeiras boas notícias – os embaixadores dos Países Baixos estacionaram nos 10.000 pontos, no pior registo das últimas três épocas (19.200 e 13.500 pontos).

Portanto, o futebol nacional confia, agora, ao Benfica uma campanha que permita a contínua aproximação aos neerlandeses, agora desprovidos de representantes nas provas europeias.

Em todo o caso, recorde-se, o ranking dos países é feito pelos registos das últimas cinco épocas. Em 24/25, sai da equação a época 19/20, o que prejudicará Portugal, que somou 10.300 pontos, para 9.400 dos Países Baixos.

CONTAS DO RANKING UEFA (6.º/7.º LUGARES):

6.º: Países Baixos, 61.300 (10.000 em 23/24)

7.º: Portugal, 55.982 (10.666 em 23/24)

Nas últimos cinco épocas, os melhores registos nacionais foram conseguidos em 21/22 (12.916) e 22/23 (12.500). Todavia, nesses anos, os Países Baixos anotaram 19.200 e 13.500 pontos.

Esta sexta-feira de manhã há sorteio da Liga Europa, no qual o Benfica saberá com quem cruzará destinos: AC Milan, Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Marselha ou Roma. Ou seja, com clubes de países que superam Portugal no ranking da UEFA.

A Inglaterra lidera este ranking, com 103.178 pontos, seguida por Espanha (87.864), Itália (86.998), Alemanha (83.624) e França (65.331).

O futebol inglês conta com o maior número de representantes nos quartos de final das provas europeias (5). Seguem-se Itália (4), Espanha, Alemanha e França (3). A fechar a lista estão Grécia (2), Portugal, Turquia, Bélgica e República Checa (1).

Em todo o caso, saliente-se, o tal ponto bónus por qualificação, no caso da Liga Conferência, apenas contará para quem atingir as meias-finais.