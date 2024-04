O Leicester garantiu, esta sexta-feira, a subida à Premier League, com a derrota do Leeds United na visita ao Queens Park Rangers, por 4-0, em jogo da 45.ª e penúltima jornada do Championship, a II Liga inglesa.

Golos de Ilias Chair (8m), Lucas Andersen (22m), Lyndon Dykes (73m) e Sam Field (86m) ditaram a pesada derrota do segundo classificado do Champonship, que não só comprometeu as contas da subida direta, como possibilitou a festa antecipada ao Leicester.

Com este resultado, o Leicester, onde joga o português Ricardo Pereira, sobe um ano depois da descida e quem festeja, mas a nível financeiro, é o Sporting.

Com a subida do Leicester, está definitivamente confirmada a venda de Abdul Fatawu Issahaku, que vai render 17 milhões de euros ao Sporting. O ganês tinha sido emprestado pelos leões ao Leicester, com uma cláusula de compra obrigatória de 17 milhões de euros em caso de subida, segundo a imprensa inglesa. A mesma dava conta ainda de outra cláusula possível para confirmar o negócio (jogar 60 por cento dos jogos do Leicester, o que já foi atingido em fevereiro), mas se dúvidas havia, a subida de divisão dissipa-as. Até ao momento, nenhum dos clubes se pronunciou sobre o efetivar do negócio.

O plantel do Leicester assistiu ao jogo em conjunto e celebrou de imediato a promoção, com a derrota do Leeds. E até foi Fatawu a assumir o protagonismo ao filmar as primeiras imagens da festa.

A equipa treinada pelo italiano Enzo Maresca, que visita o Preston North End na segunda-feira, no fecho da jornada, é líder com 94 pontos, mais quatro do que o Leeds, 2.º com 90 e já só com possibilidade de chegar aos 93. O Ipswich, que ainda luta pela subida direta, é 3.º com 89 pontos e menos dois jogos do que o Leeds e menos um do que o Leicester.