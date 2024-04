Em Inglaterra, o Leicester recebeu e goleou o Southampton por 5-0, em jogo da jornada 38 do Championship, e ficou a uma vitória de garantir a subida à Premier League. O português Ricardo Pereira foi titular na equipa de Enzo Maresca.

Além do defesa português, também Fatawu, avançado emprestado pelo Sporting aos «foxes», foi aposta inicial no conjunto inglês e acabou mesmo por ser a grande figura do encontro. Fatawu assinou o primeiro golo aos 25 minutos, após assistência de Dewsbury-Hall.

Já no segundo tempo, aos 62 minutos, Ndidi dobrou a vantagem dos «foxes», com Fatawu a bisar, aos 75 minutos. Quatro minutos depois, Vardy também fez o gosto ao pé, a passe do avançado nigeriano, que completou o «hat-trick» no encontro aos 81 minutos.

Com este resultado, o líder Leicester passa a somar 94 pontos, mais quatro do que o Leeds, que é 2.º classificado do Championship, e mais cinco do que o Ipswich, que está na 3.ª posição, mas que tem menos um jogo realizado. Desta forma, os «foxes» estão a uma vitória de garantir o regresso à Premier League quando faltam cumprir duas jornadas na segunda divisão inglesa.