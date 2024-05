O extremo do Sporting, Marcus Edwards, foi suspenso por dois jogos, na sequência da expulsão no Estádio do Dragão, ante o FC Porto, no passado domingo. A punição foi confirmada esta sexta-feira, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o mapa de castigos, Edwards, que também foi multado em 1.020 euros, tornou-se «culpado de conduta violenta». «Agrediu um adversário com uma estalada com o jogo interrompido», refere o CD da FPF, em alusão ao lance com Galeno, jogador do FC Porto, já nos minutos finais do clássico da 31.ª jornada.

Desta forma, Edwards vai falhar a receção ao Portimonense e falha também a visita ao Estoril, só podendo voltar a jogar na 34.ª e última jornada, na receção ao Desportivo de Chaves.

O clássico resultou ainda em 10.385 euros em multas para o FC Porto. Deste valor, 9.560 foram por «comportamento incorreto do público» associado ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» e 1.275 euros também devido ao «comportamento incorreto do público», associado a insultos ao Sporting e ao jogador dos leões, Nuno Santos.

Os cartões amarelos vistos por Wendell (nono) e Galeno (quinto) resultaram em um jogo de suspensão para cada um: não podem jogar em Chaves, no sábado.

O Sporting também foi multado, mas em 8.290 euros, também devido ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos».