Além de ter abordado o próprio futuro, Ruben Amorim disse que Sebastián Coates já atingiu o número de jogos suficientes para renovar contrato com o Sporting por mais uma temporada ao contrário de Antonio Adán.



«Penso, e estou a ser sincero, que o Seba já bateu [os jogos para renovar]. O Antonio lesionou-se quando faltavam dois jogos e vamos fazer essa avaliação quando a época acabar. Vamos tratar no fim [da época]. Acho que o Seba já renovou o seu contrato», adiantou, em conferência de imprensa.



O treinador anunciou ainda que Viktor Gyökeres trabalhou sem limitações e que Matheus Reis está de volta aos convocados após três semanas afastado por lesão.



«O Matheus vai ser convocado. Começou a treinar com a equipa nos últimos dois dias e tem características boas para estes dois jogos. Tivemos um ou outro problema esta semana que não vou dizer, mas o Matheus vai ser convocado», atirou.



Com lotação esgotada em Alvalade, o Sporting recebe o Portimonense às 18h00 deste sábado.