Ruben Amorim queria fazer a antevisão do jogo frente ao Portimonense, mas não se livrou de falar sobre a possível saída do Sporting, abordando até o reforço do plantel e o investimento na equipa para a próxima época.

«O Sporting não precisa de fazer nada de diferente, são situações da vida. Eu também vou aprendendo e às vezes o facto de ser mais honesto e menos aborrecido, ser aberto nas minhas ideias e tentar ter uma ideia diferente quando venho aqui não ajuda. Em alguns momentos, tenho certezas, noutros não», começou por dizer o técnico na conferência desta tarde em Alcochete.

«Há sempre as vendas, que estão relacionadas à Liga dos Campeões. Temos uma baliza de 50 por cento desse encaixe para investir. Tudo isso está a ser preparado há já algum tempo. Às vezes, crio um problema. Deixo as coisas em aberto, quero ser sincero, mas tenho contrato com o Sporting. É isso que vou passar a dizer», referiu ainda.

Já sobre o jogo, Amorim recordou as dificuldades que os leões sentiram no jogo da primeira volta, no Algarve.



«O contexto é diferente [em relação ao jogo com o FC Porto]. Com todo o respeito pelo Portimonense, a qualidade das equipas é diferente assim como as características. A abordagem será, por isso, diferente. As duas equipas estão a lutar pelos seus objetivos e nós temos um muito grande que é ganhar e ficar mais perto do campeonato. É o que vamos fazer contra uma equipa com características muito boas. Sofremos para ganhar lá e temos de ser inteligentes na forma como vamos jogar», atirou, em relação ao duelo da 32.ª ronda da Liga.



Com lotação esgotada em Alvalade, o Sporting recebe o Portimonense às 18h00 deste sábado.