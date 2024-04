Depois do empate no Dragão deste domingo (2-2), frente ao FC Porto, os adeptos do Sporting mobilizaram-se em massa para adquirir bilhetes para a receção ao Portimonense, jogo da 32.º jornada da I Liga, no próximo sábado, às 18h.

Na manhã desta segunda-feira, nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, centenas de adeptos juntaram-se na corrida aos bilhetes para aquele que é um jogo crucial na corrida ao título.

De referir que no sábado o Sporting não tem a possibilidade de se sagrar campeão no relvado, mas sim apenas no domingo, caso o Benfica não vença em Famalicão.

O Sporting esta época já só joga em Lisboa, sendo este jogo frente ao Portimonense o penúltimo em Alvalade. Os leões visitam o Estoril na 33.ª jornada e recebem o Chaves na última, aí com a possibilidade de já serem campeões. A equipa de Ruben Amorim vai também ao Jamor defrontar os azuis e brancos, na final da Taça de Portugal.