O Sporting anunciou, ao final da tarde desta segunda-feira, que «os bilhetes inicialmente disponíveis» para o jogo da 32.ª jornada ante o Portimonense, no próximo sábado, em Alvalade (18h00), «se encontram esgotados».

O clube emitiu o esclarecimento na sequência da grande mobilização de sócios e adeptos esta segunda-feira, junto às bilheteiras do Estádio José Alvalade, que acabou com várias centenas de pessoas de mãos a abanar e sem possibilidade de adquirir bilhetes, quando as bilheteiras fecharam às 17 horas.

As mesmas tinham fecho previsto para as 20 horas, sendo que o fecho antecipado motivou descontentamento entre vários associados que estavam nas filas junto ao José Alvalade, que careciam de explicações. A situação foi explicada pelo Sporting em comunicado, com o facto de os bilhetes terem esgotado.

O Sporting nota ainda que mais bilhetes poderão ser colocados à venda a partir das 10 horas de quinta-feira, 2 de maio, antevéspera do jogo. Porém, só dos lugares especiais cujos sócios não tenham exercido direito de compra.

«72 horas antes do início do jogo, o Sporting CP poderá disponibilizar bilhetes na eventualidade de existirem Lugares Especiais cujos Sócios não tenham exercido o seu direito de compra. A venda terá início na quinta-feira, 2 de Maio, às 10h00», refere o Sporting, em comunicado, no qual «agradece o apoio de todos os sócios e lamenta profundamente os constrangimentos verificados no site oficial devido à elevada procura dos ingressos online».

De referir que no sábado o Sporting não tem a possibilidade de se sagrar campeão no relvado, mas sim apenas no domingo, caso o Benfica não vença em Famalicão.