O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, um dia depois do empate frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

Na sessão que decorreu na Academia Cristiano Ronaldo, «os jogadores mais utilizados» na partida ante os portistas fizeram «o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado às ordens do técnico Ruben Amorim».

Segundo se lê ainda a nota, a formação verde e branca vai agora ter um dia de folga, antes de regressar ao trabalho na quarta-feira.

O próximo jogo do Sporting é no sábado, ante o Portimonense, a contar para a 32.ª jornada da Liga.