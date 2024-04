O administrador da SAD do FC Porto, Luís Gonçalves, é acusado de agredir um elemento da direção do Sporting, no passado domingo, após o Clássico no Estádio do Dragão (2-2).

Ao que o Maisfutebol apurou, o dirigente portista, que está a cumprir uma suspensão de 30 dias e por isso não marcou presença no banco, começou por provocar um membro do Conselho Diretivo. Como este não reagiu, foi pontapeado pelo administrador da SAD portista.

Na mesma situação, outro elemento da comitiva leonina foi empurrado e ameaçado de morte no enorme sururu que se gerou na tribuna presidencial do Dragão.

Antes disso, porém, e avaliar por vídeos que circulam nas redes sociais, o presidente do Sporting Frederico Varandas é provocado por adeptos portistas e responde com um beijo dirigido a esses mesmos adeptos, acrescentando gestos de adeus ao mesmo tempo que apontava para a tribuna presidencial.

Depois disso instalou-se a confusão, durante a qual cerca de duas dezenas de pessoas ligadas ao FC Porto terão ameaçado e insultado elementos da comitiva do Sporting na tribuna.