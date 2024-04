O Sporting deu um «passo de gigante» rumo ao título, esta terça-feira, com a vitória em casa do Famalicão (1-0), num jogo de acerto de calendário. Desde logo, os leões afastaram o FC Porto da corrida pelo título e agora só têm a concorrência do Benfica, embora a sete pontos.

A equipa de Ruben Amorim lidera com 77, enquanto os encarnados somam 70. Nesta altura faltam cinco jornadas por jogar, ou seja, existem 15 pontos por disputar.

Para sagrar-se campeão nacional, o Sporting precisa, por isso, de três vitórias, caso o Benfica também não escorregue. Se as duas equipas vencerem os próximos três jogos, os leões comemorariam o título em casa, na 32.ª jornada, frente ao Portimonense.

O melhor cenário possível para o Sporting é festejar não na próxima, mas na 31.ª jornada, no Clássico em casa do FC Porto, a 28 de abril. Mas, para isso, seria necessário os leões vencerem as dois próximos jogos (V. Guimarães em casa e FC Porto no Dragão) e o Benfica perder numa das duas próximas jornadas. Aí, o Sporting passaria a ter 10 pontos de vantagem sobre o Benfica, quando restariam nove pontos em disputa, ou seja, os encarnados já não conseguiriam apanhar o rival.

O Sporting confirmaria o título apenas na última jornada se, por exemplo, perdesse dois jogos até lá e o Benfica vencesse todos até à derradeira ronda.

Quanto ao Benfica, para ambicionar o título – uma possibilidade difícil, mas ainda em cima da mesa – resta esperar, no mínimo, por duas derrotas e um empate da equipa de Amorim até ao final do campeonato, além de ter de vencer os seus jogos.

Se o Sporting perder um jogo e empatar outros dois e o Benfica vencer esses três jogos, as duas equipas ficariam em igualdade pontual. Com o confronto direto igualado, depois da vitória do Benfica na Luz por 2-1 e do triunfo leonino em Alvalade pelo mesmo resultado, entraria em cena o critério da «maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição». Critério esse que, por esta altura, é claramente favorável aos leões, que têm uma diferença de golos fixada em 56 contra 42 dos encarnados.

O QUE FALTA JOGAR A SPORTING E BENFICA:

O calendário do Sporting

30.ª: Sporting-V. Guimarães

31.ª: FC Porto-Sporting

32.ª: Sporting-Portimonense

33.ª: Estoril-Sporting

34.ª: Sporting-Desp. Chaves

O calendário do Benfica

30.ª Farense-Benfica

31.ª Benfica-Sp. Braga

32.ª Famalicão-Benfica

33.ª Benfica-Arouca

34.ª Rio Ave-Benfica