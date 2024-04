Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após a vitória por 1-0 ante o Famalicão, em jogo da 20.ª jornada da I Liga:

[Se os adeptos lhe pedem o Sporting campeão ou a sua continuidade:] «As duas coisas, até o meu filho me pede as duas coisas (risos). Mas o importante é ser campeão, isso é o que os adeptos querem e é para isso que nós lutamos.»