A atravessar um período delicado em termos de saúde, Manuel Fernandes ficou sensibilizado com a homenagem de que foi alvo no empate do Sporting em casa do FC Porto, este domingo, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

No Estádio do Dragão, os jogadores leoninos entraram em campo com uma camisola «retro» verde e branca, e com o número nove nas costas: precisamente o número que o antigo avançado usava.

«Ele viu o jogo, vimos o jogo ao lado um do outro e foi mais um momento bonito e motivo de orgulho para ele e para lhe dar força também nesta fase, que é importante ele sentir que a história construiu ao longo da sua vida num grande clube como o Sporting valeu a pena», afirmou o filho, Tiago Fernandes, à TSF.

«Não tenho dúvida nenhuma que é o que o alimenta neste momento. É a espera de ver o Sporting ser campeão. Está desejoso que isso aconteça», prosseguiu.

Para Tiago Fernandes, o gesto dos jogadores do Sporting foi muito importante para o pai «em todos os aspetos»: «Tanto emocionais como físicos, porque para ele o Sporting é tudo, é o grande amor da vida dele, é o que lhe faz é acordar de manhã e ler os jornais e perceber o que é que se passa à volta do clube. Acho que isso, o que aconteceu ontem, foi mais um motivo de orgulho para ele e de e de emoção também para que ele se motive e que dê a volta à situação.»

A terminar, o antigo treinador interino do emblema de Alvalade lembrou os sacríficos que Manuel Fernandes fez para representar o clube durante 12 anos e elogiou o reconhecimento que foi feito ao ex-avançado.

«O meu pai foi uma pessoa que nunca levou os filhos à escola, que não viu os filhos a nascer, que abdicou de muito em termos familiares para poder estar sempre pronto para ajudar o Sporting, em 12 épocas como jogador. E hoje ver este reconhecimento por parte da massa associativa, dos jogadores e da atual direção à gratificante.»

