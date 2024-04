O Sporting homenageou Manuel Fernandes, antigo jogador do clube, no clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, este domingo.

Os jogadores leoninos entraram em campo com uma camisola «retro» verde e branca, e com o número nove nas costas: precisamente o número que o antigo avançado usava.

SIGA AQUI, AO MINUTO, O FC PORTO-SPORTING.

Manuel Fernandes, refira-se, atravessa um grave problema de saúde.

O segundo melhor marcador da história do Sporting já havia sido homenageado há cerca de um ano, no dérbi de Alvalade frente ao Benfica.

Ora veja: