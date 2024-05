O APOEL Nicósia anunciou esta segunda-feira que Ricardo Sá Pinto, que ainda no sábado festejou o título de campeão do Chipre, já não é o treinador da equipa, depois das duas partes terem chegado a um acordo que antecipa o final do contrato que terminava no final da corrente temporada.

No comunicado em que divulgou o acordo, o clube cipriota agradece ao treinador português por ter ajudado a quebrar um jejum de cinco anos, na caminhada para a conquista do 29.º título, no passado sabádo, depois de um empate com o AEK Larnaca.

«A época 2023-2024 foi extremamente competitiva, com muitas dificuldades. No final, porém, o APOEL, sob o comando de Ricardo Sá Pinto, conseguiu atingir o principal objetivo da equipa e ser coroado campeão pela 29.ª vez na história, depois de período de cinco anos longe dos títulos», começa por dizer o clube numa nota publicada nas redes sociais.

O clube salienta ainda o «contributo decisivo» do treinador, numa temporada disputada sob «enorme pressão e esforço» e fecha o comunicado a desejar a Sá Pinto «todo o sucesso na sua carreira profissional e vida pessoal».