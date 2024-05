O APOEL Nicósia comandado por Ricardo Sá Pinto acaba de consagrar-se campeão do Chipre, ao empatar com o AEK Larnaca na última jornada dos play-off de campeão.

Uma verdadeira final para os dois emblemas que chegaram à última ronda com os mesmos 72 pontos, mas com a equipa de Nicósia com vantagem na diferença de golos.

O AEK, com Bruno Gama a titular, ainda esteve a vencer, com um golo do espanhol Fran Sol, marcado logo aos 5 minutos, mas a equipa de Larnaca esteve apenas quatro minutos no primeiro lugar da classificação, uma vez que o APOEL empatou aos 9, com um golo do brasileiro Marquinhos.

O jogo que valia o título seguiu tenso até final, mas não houve mais golos e a festa foi mesmo da equipa de Sá Pinto, já com Tomané em campo, depois de ter sido chamado o jogo aos 89 minutos..

É o terceiro título internacional conquistado por Ricardo Sá Pinto que já tinha conquistado uma Taça da Bélgica, ao serviço do Standard Liège, e uma Supertaça do Irão, ao comando do Esteghlal Teerão. Em Portugal, o técnico português também já tinha sido campeão de juniores, no Sporting, além de tter conquistado uma Taça da Liga, ao comando do Sp. Braga.

Um título também festejado por José Dominguez, antigo companheiro de Sá Pinto no Sporting, agora treinador-adjunto no APOEL.

A equipa de Nicósia, que já não era campeã de 2017/18, terminou o campeonato com o melhor ataque, com 63 golos marcados, e também com a melhor defesa, com apenas 24 golos consentidos.