No Chipre, o líder APOEL, de Ricardo Sá Pinto, perdeu, em casa, por 2-0 com o Anorthosis e viu o AEK Larnaca aproximar-se da frente do campeonato cipriota. Tomané foi titular na equipa visitada, tal como Hélder Ferreiro no conjunto visitante. Kiko entrou no segundo tempo no Anorthosis.

Com várias caras conhecidas do futebol português em campo, como Dálcio Gomes ou Petrovic, foi um jogador luso a marcar o primeiro golo do encontro. Hélder Ferreira, antigo futebolista do V. Guimarães e do Paços de Ferreira, fez o 1-0 aos minutos e já no segundo Paroutis confirmou o triunfo da equipa visitante.

Apesar da derrota, o APOEL, de Sá Pinto, continua líder do play-off de campeão do campeonato cipriota, com 66 pontos, agora com apenas mais um ponto do que o AEK Larnaca, que é 2.º classificado. O Anorthosis surge na 6.ª posição, com 52 pontos.