O Apoel, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, venceu este domingo na visita ao Doxa, por 1-0, em jogo da 26.ª e última jornada da primeira fase do campeonato.

O único golo do jogo foi apontado pelo búlgaro Georgi Kostadinov, aos 62 minutos.

O português Tomané foi suplente utilizado no Apoel, tendo entrado aos 57 minutos. O luso-guineense Dálcio Gomes entrou ao minuto 80. Wilson Eduardo não saiu do banco.

Na classificação, antes da fase de campeão, o Apoel finda a fase regular na liderança, com 59 pontos, mais três do que o Aris Limassol (2.º com 56). Seguem também para a fase de campeão AEK Larnaca (3.º com 52), Pafos (4.º com 49), Omonia (5.º com 49) e Anorthosis (6.º com 44).

Este domingo, o Aris Limassol, com Edi Semedo, venceu o AEL Limassol, de Miguel Oliveira e Hugo Basto, por 4-0.