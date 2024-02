O Al Hilal, de Jorge Jesus, recebeu e venceu o Al-Raed por 3-1 e somou a vigésima segunda vitória consecutiva. Rúben Neves foi titular na equipa do treinador português, bem como André Moreira no conjunto visitante.

O emblema de Riade inaugurou o marcador logo aos três minutos por Mitrovic, que bisou, de grande penalidade, aos 29 minutos. Já no segundo tempo, aos 52 minutos, Rúben Neves bateu um livre de forma exímia e Koulibaly, de cabeça, assinou o 3-0. Sayoud ainda reduziu para o Al-Raed no tempo de compensação, mas o triunfo foi mesmo para a equipa do treinador português.

Com a vigésima segunda vitória consecutiva, o Al Hilal passa a somar 56 pontos na Liga saudita, com mais sete pontos do que o Al Nassr (que é segundo classificado) e continua a sonhar com o recorde de 27 triunfos consecutivos do The New Saints, do País de Gales. O Al-Raed surge no décimo quarto posto, com 19 pontos.